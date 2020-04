Covid_19: Le Sénégal enregistre 15 nouveaux cas positifs et 7 malades guéris (Vidéo) Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Sur 227 tests réalisés, 15 sont revenus positifs ce mercredi 15 avril 2020. Il s'agit de 14 cas contacts qui étaient déjà suivis et d'un cas issu de la transmission communautaire.



La Directrice de la Santé publique a également informé de la guérison de 7 malades qui étaient sous traitement. A ce jour, le Sénégal compte 121 malades sous traitement.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Avril 2020 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos