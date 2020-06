Covid19: Sangalkam, le maire de la commune Mr Oumar GUEYE offre aux populations 20 000 masques (Vidéo)

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juin 2020 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|

Parmi les mesures prises par le Président de la République Macky y figure le port obligatoire du masque pour la lutte contre la Covid19 au Sénégal.Raison pour laquelle le Maire de Sangalkam ,Oumar Gueye , Ministre des Collectivités territoriales, a distribué aux populations de la commune de Sangalkam un lot de 20 000 masques, afin d'endiguer la pandémie dans la circonscription et au delà dans le pays.



Les trois villages de Sangalcam, Ndiakhirate, Noflaye et les quatres cités de la commune sont dotés proportionnellement de masques.

En marge de la cérémonie de répartition et de distribution Le Ministre a insisté sur le port et l'entretien du masque qui reste une mesure essentielle pour se prémunir de la maladie.



Cette cérémonie s'est tenue en présence de l'adjoint du préfet de l'arrondissement de Bambilor,du conseil municipal, des représentants des villages et cités,des présidents des ASC , des élèves et étudiants,de la présidente de Frass, Mme Awa Gueye, ce samedi 06 juin 2020 dans la salle de délibération de la mairie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos