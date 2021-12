Covoiturage: Le Sénégal, 4ème pays africain où Yango est désormais disponible

Le Sénégal est le quatrième pays africain où Yango est disponible, après la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun. Yango fait parti de Yandex, l'une des plus grandes sociétés informatiques européennes. L'application mobile Yango pour iOS et Android peut être téléchargée gratuitement en français, en anglais et dans plusieurs autres langues. Pour commander un véhicule, les utilisateurs téléchargent l'application, l'ouvrent et précisent où ils veulent se rendre. "Le covoiturage a révolutionné l'industrie du taxi à bien des égards. Il s'est largement répandu dans les pays européens et commence à conquérir le territoire africain. Les gens n'ont plus envie de rester longtemps sous le soleil ou la pluie pour attendre une course, ni de négocier le prix avec un chauffeur. De même, les chauffeurs ne veulent pas gaspiller de l'essence et du temps à chercher des clients. Yango apporte des solutions aux deux parties, en mettant en relation les conducteurs depuis le confort de leur emplacement et les chauffeurs depuis la position la plus proche, afin de leur offrir une expérience sûre, efficace et pratique ici au Sénégal", explique Aicha Niang, Responsable de Yango au Sénégal.

