Crash Hélico Sénégalais en RDC: L'Etat-Major général des armées confirme

L'armée nationale vient de réagir suite au crash d'un de ses hélicoptères de type Mi-35 à Bouar, en République centrafricaine. La Direction de l'information et des relations publiques des armées confirme que le crash est survenu à l’atterrissage et a fait 3 morts et 1 blessé.



«L’aéronef, qui revenait d'une mission opérationnelle au profit de la Minusca, fait partie de la flotte d’hélicoptères sénégalais engagés dans le cadre de la mission de soutien à la paix dans ce pays. L’Etat-Major général des armées est en contact permanent avec les autorités de l’Onu en vue de l'évacuation du blessé et du rapatriement des dépouilles», renseigne la Dirpa.



