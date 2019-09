Crash d’hélicoptère sénégalais en RCA : le soldat blessé se trouve dans un état critique, les causes de l’accident connues

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2019 à 22:10 | | 0 commentaire(s)|

La Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a confirmé la mort de trois soldats sénégalais et un quatrième blessé dans le crash d’un hélicoptère survenu dans la matinée du vendredi 27 septembre à Bouar, située dans la préfecture de Nana-Mambéré.



L’appareil de type Mi-24 effectuait une « mission de soutien aux opérations de la Force de la MINUSCA » contre les groupes armés qui sévissent dans la région.



« Sur les quatre membres d'équipage, trois ont trouvé la mort sur place. Le quatrième est dans un état jugé critique et actuellement évacué à l'hôpital, pour des soins intensifs , explique la MINUSCA dans un communiqué. Selon les premiers, cet accident serait dû aux mauvaises conditions météoroligiques ».



« C’est avec une peine immense que j’ai appris le crash d’un hélicoptère de combat sénégalais avec 3 morts et un blessé au moment de son atterrissage à Bouar », a réagi sur twitter Mankeur Ndiaye, représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la MINUSCA.



« Cet accident illustre une fois de plus les risques encourus par les casques bleus dans leur engagement sur le terrain, souvent au péril de leur vie », a ajouté Mr. Ndiaye, qui salue l’engagement du Sénégal aux efforts de stabilisation de la RCA.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos