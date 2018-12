Crash d'un hélicoptère de l'armée: 56 pêcheurs-secouristes élevés dans l'Ordre national du Lion

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a décoré des insignes de l’Ordre national du Lion, 56 personnes ayant participé aux secours lors du crash d’un hélicoptère de l’armée de l’air sénégalaise, le 14 mars dernier, à Missirah, dans la région de Fatick (centre), a constaté l’APS, jeudi, à Dakar.



La rapidité des secours menés par des pêcheurs de Missirah et de la commune de Toubacouta (centre) avait été saluée, ainsi que la bravoure dont ils avaient fait preuve pour venir en aide aux passagers de l’hélicoptère tombé dans une zone marécageuse.



S’exprimant lors d’une cérémonie de remise des décorations aux pêcheurs, Macky Sall a dit qu’ils méritent les "hommages et la reconnaissance de la nation".



"C’est pourquoi, en procédant à votre décoration, dans l’Ordre national du Lion, pour ces hauts faits de courage et de dévouement, je tiens à vous exprimer la gratitude de la nation. Mais, je tiens surtout à vous donner en exemple aux générations actuelles et celles à venir", a dit le chef de l’Etat.



"Votre courage et votre altruisme doivent rester soigneusement gardés dans notre mémoire collective pour servir, en tout temps et en tous lieux, de référence", a-t-il ajouté en présence de plusieurs membres du gouvernement et de personnalités militaires.



Il y avait aussi les récipiendaires des décorations, qui sont des "modèles de citoyenneté, de patriotisme et de civisme", selon le chef de l’Etat.



Le président de la République les a encouragés à "persévérer dans la voie du devoir et à perpétuer cet esprit citoyen et républicain".



Il a offert 500.000 francs CFA à chacun des pêcheurs qui ont participé aux opérations de secours.



