Crash de l’avion de "Senegal Air": Le Procureur réclame l’inculpation de six personnes dont le Dg de l’Anacim

le Mardi 20 Mars 2018

Le Parquet de Dakar a décidé d’ouvrir une information judiciaire pour « homicide involontaires, violations de règles relatives à la conduite et à la sécurité d’un aéronef », après le crash d’un avion de "Senegal Air" qui avait fait 7 mort le 5 septembre 2015.



Selon Libération Serigne Bassirou Guèye a saisi le Doyen des juges d’instruction pour l’inculpation de Gérald Mdao, (Directeur général de Senegalair), Magaye Marame Ndao (Directeur général de l’Anacim), Mahamed Mansour Sy, (Directeur des transports aériens), Jacob Lèye (Contrôleur), El Hadji Mactar Daff (Inspecteur navigabilité) et Mamadou Sy (expert en sécurité).



Tout ce beau monde a été convoqué le 23 mars prochain au bureau du juge d’instruction. Parallèlement à cette procédure qui risque de faire des dégâts, une information judiciaire de la même sorte a été ouverte par le parquet de Paris.



Sept personnes dont une patiente française originaire de Saint-Estève, ont trouvé la mort dans ce crash survenu au large de Dakar. L’avion de Sénégal Air avait heurté en plein vol un autre de la compagnie Ceiba. Le rapport du Bureau d’enquête et d’analyse (BEA) avait mis en cause plusieurs dysfonctionnements, notamment que la compagnie ne disposait que d’un seul avion et d’un seul équipage avec un seul mécanicien. Au Sénégal, les résultats de l’enquête du BEA ont été communiqués à la justice sans le moindre développement, depuis.



