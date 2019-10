Crash évité d'Ethiopian Airlines : La réaction de la direction de l’Aibd

Le vol 908 de la compagnie Ethiopian Airlines a connu un incident, à quelques minutes de son décollage. Ce qui a suscité une peur bleue chez les 90 passagers qui étaient à bord. Abdou Khadre Ndongo, plus connu sous le nom de "Djily Csb", livre son témoigne sur les ondes de la Rfm. «Quand le vol a décollé, 5 minutes après, nous avons entendu un grand bruit. L’avion a pris feu sur le côté droit. Mais le pilote est retourné sur la piste et il a réussi à atterrir. Vraiment, nous avons eu très peur. Mais Dieu merci. Le pilote dit avoir essayé d’alerter, mais il n’arrivait pas à joindre les gens qui étaient à la tour de contrôle. Il s’est débrouillé pour atterrir».



Le dispositif déployé par Aibd



Le crash a été évité de justesse. Néanmoins, le dispositif nécessaire a été déployé, informe Tidiane Tamba, Chef de département des relations publiques et de la communication de l’Aibd. «Nos services ont été alertés de cet incident. Automatiquement, le point d’urgence a été activé. Cela s’est très bien déroulé, en parfaite harmonie et en collaboration avec les équipes d’urgence au sol, les sapeurs-pompiers et l’équipage à bord.



L’avion a pu se poser tranquillement et les secours ont été effectués très rapidement. Les passagers qui étaient à bord ont été acheminés au niveau de la zone d’embarquement», rassure-t-il. Présentement, tous les vols à destination ou en partance de Dakar s’effectuent comme prévu, révèle M. Tamba.

