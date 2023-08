Créances intérieures dans l’Uemoa : Un ralentissement observé pour s’établir à 21,0% entre avril et mai 2023

L’information est donnée par la Bceao dans sa « Note de conjoncture économique » de juillet 2023. Cependant, précise la Bceao, le rythme de progression annuel de ces créances a ralenti pour s’établir à 21,0% entre avril et mai 2023.



«Les concours des banques aux États, sous forme d'acquisition de titres publics, se sont accrus, en glissement annuel, de 10,4% contre 11,9% un mois plus tôt. Malgré le recours soutenu au marché régional par les Etats, le financement du secteur privé est demeuré dynamique », explique l’institution.



Les créances sur l’économie ont enregistré, en glissement annuel, une croissance de 17,2% en mai 2023 après 15,3% un mois plus tôt. Les crédits accordés aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages (Isblsm) ont augmenté de 14,9% en mai 2023, contre 9,9% le mois précédent. En outre, le portefeuille de titres privés détenus par les banques a augmenté de 107,8% en un an en mai 2023, comparé à une hausse de 48,8% en avril 2023. Toutefois, le rythme de progression des crédits accordés aux entreprises privées a baissé pour ressortir à 17,4%, après une croissance de 17,9% le mois précédent.



Source : La progression des créances intérieures a été notamment influencée par le financement des déficits publics des Etats sur le marché financier régional, ce qui a augmenté les créances nettes des institutions de dépôt sur les administrations publiques centrales.

