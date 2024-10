Création de richesse au Sénégal : Le secteur primaire représente 16,3% du Pib en 2022

A l’échelle régionale, renseigne l’Ansd, l’activité du secteur primaire ressort comme le principal secteur de création de richesse dans la plupart des régions du pays. En effet, elle représente une proportion considérable du Pib des régions de Sédhiou (54,3%), Kaffrine (47,3%), Kolda (46,3%), Tambacounda (38,1%), Ziguinchor (37,7%), Fatick (35,1%), Louga (30,8%), Matam (27,1%), Kaolack (26,2%), Saint louis (25,3%) et Thiès (18,7%). Toutefois, souligne l’Ansd, la valeur ajoutée des activités du primaire ne représente que 9,7% du Pib de la région de Diourbel. Sa part est encore plus faible au niveau des régions de Kédougou (7,6%) et de Dakar (2,9%).



S’agissant du secteur secondaire, la valeur ajoutée générée représente 24,8% du Pib en 2022, après 23,9% en 2021 et 23,2% en 2020. Ce secteur constitue le moteur de l’activité économique à Kédougou et contribue à 75,7% à la richesse créée en 2022. La présence des grandes sociétés évoluant dans l’extraction de minerais d’or a favorisé cette situation. De même, la contribution du secteur secondaire au PIB des régions de Dakar (28,8%), Thiès (27,8%), Diourbel (24,7%) et Matam (20,9%) est importante. Cependant, elle est faible au niveau des autres régions variant entre 5,8% et 17,7%.



Les services (secteur tertiaire) ont créé près de la moitié de la richesse nationale en 2022 (49,7%), après 50,5% en 2021 et en 2020. Au niveau régional, Dakar et Diourbel constituent les régions où les activités de services sont les plus prépondérantes en 2022, avec des parts respectifs de 58,9% et 54,6% dépassant la moyenne nationale. En outre, cinq (5) régions sont relativement proches de la moyenne nationale. Il s’agit des régions de Louga (48,2%), Kaolack (48,2%), Saint Louis (47,5%), Fatick (47,3%), Ziguinchor (45,7%), Thiès (42,8%) et Matam (42,1%).



Adou Faye







Source : https://www.lejecos.com/Creation-de-richesse-au-Se...

