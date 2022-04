Création des écoles de formation en santé vers une rationalisation !

Bientôt, le ministre de la Santé, en collaboration avec son homologue de l'Enseignement supérieur, va passer au peigne fin les écoles de formation et entrer dans un processus de vérification de la qualité des enseignements dispensés dans ces dites écoles de formation en santé, lit-on dans les colonnes du journal Le Témoin. "Les instructions reçues ont été clairement notées par moi-même et le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous allons avec l'Anaqsu passer au peigne fin et entrer dans un processus systématique de vérification de la qualité à ce niveau", a fait savoir le ministre de la santé au cours de son face à face avec la presse. "Au-delà de l'exercice du métier sur le théâtre sur le point de prestation sur le service, il y a d'autres points qu'il faut formater en amont. Nous travaillons là-dessus et l'instruction reçue, c'est d'évaluer systématiquement ce qui s'y fait et de prendre les mesures qui s'imposent". Voilà qui est dit. On tend droit vers une rationalisation de ces écoles qui poussent comme des champignons !