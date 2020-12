Créativité et innovation technologique : Les jeunes start-up face aux opportunités du numérique. Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Décembre 2020 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

Pour mieux vulgariser l'esprit entrepreneurial et capter les nouvelles tendances en vue de bénéficier de meilleurs programmes et expériences pouvant faire décoller leur business, les jeunes entrepreneurs ont à bénéficier de grandes opportunités tirées des nouvelles technologies.



Le salon des jeunes start-up est alors une bonne occasion pour les jeunes de profiter de certaines opportunités car, favorisant un lieu propice de formation, de solutions et d'échanges couvrant toutes les problématiques des entrepreneurs de la création à la transmission du savoir. Ce salon sous l'initiative du mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) à travers le cercle de ses jeunes entrepreneurs, va aborder cette année, le thème sur la Révolution économique 4.0 : Les enjeux du numérique.



Le ministre des télécommunications et de l'économie numérique a été représenté par son secrétaire Yoro Moussa Diallo pour procéder au lancement de cette édition du salon des start-up qui va désormais avoir une appellation sous régionale : AFRITECH.

