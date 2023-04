Crédit-Bail : La société tunisienne BTK Leasing annonce une augmentation de plus de 51% de son résultat net en 2022.

Selon les états financiers 2022 établis par les responsables de l’entreprise, ce résultat est passé de 3,306 millions de dinars (MD) en 2021 à 5,005 MD en 2022.



Les créances issues d’opération de leasing ont augmenté de 20% à 232,196 MD contre 194 MD en 2021.



Quant aux dettes envers la clientèle, elles ont été réduites de 25%, se situant à 3,324 MD contre 4,409 MD en 2021.



De leur côté, les produits de leasing ont enregistré une hausse de 19,09% avec une réalisation qui passe de 25,216 MD en 2021 à 30,030 MD un an plus tard.



En ce qui les concerne, les charges financières nettes ont été comptabilisées à 14,441 MD contre 13 MD en 2021(+14,30%).



A fin décembre 2022, le produit net de leasing de la société a progressé de 21% à 16 MD contre 13 MD en 2021.



Les charges d’exploitation de BTK Leasing ont évolué 11% à 6,686 MD contre 6,226 MD en 2021.



Quant au résultat d’exploitation, il a progressé de 3,73% à 5,445 MD contre 5,249 à 5,445 MD en 2021.



