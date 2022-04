Crédit hôtelier / Attaques de Racine Sy à Alioune Sarr: ces deux milliards F CFA qui ne seraient pas tombés dans son... « Il faut dire qu'il cesse de penser qu'il nous fait vivre ... On n’a pas de ministre du tourisme, le poste est vacant... il faut avoir un minimum de courage. Le courage de se battre. Le crédit hôtelier a été délibérément dévoyé. Le tourisme qui devait initialement recevoir 50 milliards FCfa sur les 75 milliards alloués par l’État du Sénégal", a fulminé Racine Sy mors d'une rencontre avec ses pairs.

Ces attaques contrastent avec les éloges qu'il adressait au ministre du Tourisme, dans un passé récent. Leral a fouiné et ce revirement à 360° serait l'origine d'un deuxième dossier de deux milliards de francs CFA qu'il devait encaisser et qui serait rejeté parce mal libellé.



Racine Sy aurait déjà touché le crédit hôtelier, mais...i[



Mamadou racine Sy serait soupçonné par ses pairs d'avoir déjà touché une première partie du crédit hôtelier. Ainsi que les membres du comité de pilotage bien identifiés du reste.



En ce moment, "le meilleur ministre du Tourisme" était Alioune Sarr. Jusqu'à ce qu'un deuxième dossier de deux milliards de francs CFA lui serait refusé pour qu'il sorte les griffes.



