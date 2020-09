Crédit mutuel du Sénégal(Cms): La Direction générale répond aux syndicalistes

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

La Direction générale du Credit mmutuel du Sénégal(Cms) n’a pas perdu du temps pour répliquer aux syndicalistes. Dans un communiqué parvenu à «L’As», la Direction générale balaie d’un revers de main les accusations de Momar Talla Sagna.



On précise d’emblée dans la note que depuis l’arrivée du nouveau directeur général de la boîte Amadou Jean Jacques Diop, seules deux personnes ont été recrutées sur la base de leurs compétences à la suite d’un appel à la candidature ouverte. Mieux, ajoute-t-on, 20 travailleurs ont obtenu une promotion interne depuis l’arrivée du nouveau Directeur général. Quant aux licenciements présumés, la direction générale souligne qu’ils ont été faits sur la base des rapports d’inspection et de contrôle.



D’après toujours la Direction générale, certains licenciements sont faits sur la base d’anciens rapports que les prédécesseurs d’Amadou Jean Jacques Diop n’ont pas pu exécuter. Sur l’accord de l’entreprise, on rappelle également que ce sont les délégués du personnel qui ont quitté la table des négociations et la Direction les attend pour la poursuite des échanges. Amadou Jean Jacques Diop rassure qu’il n’en est rien de la menace de grève car le personnel reste concentré pour offrir aux clients une meilleure qualité de service. A l’en croire, le système ne sera pas paralysé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos