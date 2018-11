Crédits alloués sans garantie, logés au CMS, sous administration provisoire, décaissés grâce à 6000 f CFA et des photos… Bizarreries autour des financements de la Der SourceA dans sa parution note des bizarreries autour du financement de la Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der). Le processus de cet instrument de financement, selon le canard, déroute les milieux financiers et banquiers, tant dans sa conception que dans le choix des partenaires.



Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Novembre 2018

En effet, le choix de la Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (FCCMS), un Etablissement sous Administration provisoire et en perfusion continue pour accueillir les fonds destinés aux financements des différents projets, pose problème.



Autre couac, indique SourceA, c’est la Der/FJ, qui met en place une ligne de garantie et de bonification auprès du Crédit Mutuel du Sénégal pour couvrir les risques des prêts accordés. Que dire des bénéficiaires qui ont juste besoin d’un dossier, de 6000 francs et de quelques photos pour entrer en possession des fonds alloués ?



Actusen.sn

