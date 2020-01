Crei : Abdoul Mbaye veut le maintien de la juridiction d’exception Abdoul Mbaye ne veut pas de la suppression de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), qui a condamné Karim Wade en 2015, toujours en exil à Doha. L’ancien Premier ministre, qui était l’hôte de l’imam Tafsir Ndiour de Thiès, sur la même longueur d’onde que lui sur le sujet, estime que la Crei se justifie et doit continuer d’exister, rapporte Walf quotidien. Un message à peine codé à l’endroit des autorités actuelles dont il ne cesse de fustiger la gestion. Le président de l’Act suggère tout au plus la réforme de la juridiction pour permettre à l’accusé de bénéficier d’un droit de recours, estimant que l’inversion de la charge de la preuve n’est pas une violation du droit fondamental.

