Cri du cœur à Son Excellence le Président Macky Sall, pour éviter une erreur diplomatique stratégique (Par Momar Dieng Diop) Monsieur le Président, c’est un cri du cœur d’une importante partie de la Diaspora que vous recevez en écho, à travers cette lettre ouverte.

Monsieur le Président, le Sénégal émergent rime avec la consolidation des acquis. C’est pourquoi, en porte-voix de nos compatriotes, nous disons « Non, pour le transfert du Consulat général à Barcelone ! » Et « Oui, pour un consulat à Barcelone et l’implantation de bureaux consulaires ! » Pourquoi ?



Lors de votre toute dernière visite en Décembre 2015, vous aviez promis Monsieur le Président, d’implanter un Consulat à Barcelone, une manière de décongestionner le Consulat général, qui a largement dépassé sa capacité d’accueil. Promesse accueillie en grande pompe, mais avec l’usure du temps, la montagne semble avoir malheureusement accouché d’une souris.



Depuis sa création avec l’avènement de l’alternance en septembre 2002, le Consulat général sis à la calle Ayala, a favorablement répondu aux multiples sollicitations de nos compatriotes, faisant de cette juridiction une de référence dans le monde,car n’oublions pas que nos compatriotes du Portugal, dépendent également de celle-ci.



Son seul et unique handicap était la non stabilité des chefs de juridiction, et permettez-nous de le dire : c’est le lieu de rendre un vibrant hommage á tous les Consuls généraux qui ont eu á diriger cette juridiction, car de Ndèye Fatou Mbengue, Abdourakhmane Barro, Alassane Cisse á Ibrahima Diallo, en passant par Assane Ndoye, Mouctar Belal Bâ, Abdou Khadre Agne et Moustapha Loum (actuel Consul général), beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, car chacun en ce qui le concerne, a tenté de maintenir comme il se doit le flambeau, avec des moyens très limités.



Monsieur le Président, vous avez clamé haut et fort que le Plan Sénégal émergent a enregistré des performances de qualité dans presque tous les domaines, mais nous sommes tentés de vous Monsieur le Président, au crépuscule de votre seconde mandature, si vous n’êtes pas en mesure de consolider les acquis de notre Gorgui national, s’il vous plaît, ne les détruisez pas.



Nous sommes tous d’avis que Barcelone doit avoir un consulat, car au niveau de la Catalogne, vivent plus de 25.000 Sénégalais.



Les consulats honoraires de Barcelone, de Las Palmas et de Malaga ont montré leurs limites en plusieurs occasions, d'où la nécessité d'implanter des Consulats et /ou des bureaux consulaires renforcés dans les zones à forte concentration sénégalaise, en Andalousie, aux Iles Canaris et aux Baléares, entre autres, comme en France et en Italie, car il faut le rappeler, l’Espagne abrite la troisième plus forte colonie sénégalaise derrière ces pays précités et aucune initiative n’a été prise dans ce sens et la communauté ne cesse d’augmenter, avec surtout, le phénomène de l’immigration irrégulière et les déplacements de nos compatriotes vers l’Espagne constatés ces dernières années.



Vouloir transférer le consulat à Barcelone est perçu comme une volonté indirecte, de créer une scission en notre sein et c’est pourquoi, la Diaspora, cet important poumon économique et social, dit NON à la division de notre communauté, souvent laissée en rade dans vos politiques.



Ces décisions injustes et impopulaires, prouvent à suffisance notre faiblesse diplomatique et donne à la Diaspora un arrière-goût que votre régime n’a aucune considération pour les Sénégalais d’Espagne et que le pilotage à vue est comme par le passé, votre domaine de prédilection et d’excellence.



Si le passage de Madame Aïssata Tall Sall était très attendu par bon nombre de nos compatriotes, nous sommes au regret de vous dire Monsieur le Président, que nous sommes restés sur notre faim, car aucune décision de grande envergure n’a été prise si ce n’est cette mesure impopulaire, car aucune de nos parties prenantes (administrateurs et administrés) n’ont été associées en amont comme en aval.



Le sentiment partagé est que « SI en politique, les erreurs se paient cash, Madrid ne devrait pas pour autant payer les contre-performances de la coalition Benno.



Les Sénégalais d’Espagne devront encore prendre leur mal en patience en attendant de voir jaillir des lueurs d’espoir en 2024 ».



C’est pourquoi nous demandons plus de respect et de considération pour les Sénégalais d’Espagne, presque oubliés dans votre stratégie diplomatique et qui ont déjà trop souffert sous votre magistère.



Déterminée, la Diaspora dit « Oui, pour des actions unitaires et concertées pour faire face à ce qui ressemble à une forfaiture ! »



Monsieur le Président, redressez la barre avant qu'il ne soit trop tard !













Momar Dieng Diop, Espagne



