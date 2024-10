Crime odieux à Ngor : L’assassin avoue avoir pris une douche avant de quitter la scène

Inculpé pour meurtre et vol nocturne suite à une enquête judiciaire demandée par le parquet, Cheikh Demba Niang apparaît comme un « tueur froid », qui n’a exprimé aucun remords après son acte ignoble commis à Ngor, sur la personne de Ndèye Codou Sarr.



Dans la nuit du 16 octobre 2024, vers 4 heures du matin, relaie "Libération", repris par "Senenews" dans sa parution du jour, une femme nommée Ndèye Codou Sarr a été assassinée dans sa chambre à Ngor. Le Haut commandement de la Gendarmerie nationale a immédiatement mobilisé la compagnie de Dakar et la Brigade de recherches (BR) de Faidherbe, pour faire la lumière sur cette odieuse affaire.



Les images de vidéosurveillance de l’entrée du domicile, analysées par les gendarmes, montraient qu’entre 3 h 32 et 4 h 17, la victime, travailleuse de nuit, avait reçu dans sa propre chambre, son dernier client. Les gendarmes ont rapidement identifié le principal suspect, vêtu d’une djellaba avec une capuche et une pochette banane attachée autour de la ceinture.



En examinant la scène de crime, les enquêteurs ont constaté que les téléphones portables de la victime avaient été emportés par l’agresseur. L’autopsie a révélé que Ndèye Codou Sarr avait succombé à une mort violente : « Le décès est dû à une asphyxie mécanique par strangulation manuelle, avec hématome périlaryngé, contusions multiples au visage au niveau des régions temporales avec hématomes, plusieurs avulsions dentaires, petites plaies labiales et une hémorragie méningée discrète diffuse, sans lésion périnéale ».



En traquant les téléphones de la victime, les gendarmes ont découvert que la carte SIM de l’un des appareils avait été remplacée le 16 octobre, vers 18 heures, soit quelques heures après le meurtre. Ce même numéro a passé plusieurs appels dans la zone de Saly. Le détenteur de la carte SIM, M. Diouf, un pêcheur de Mbour, a déclaré que Cheikh Demba Niang lui avait échangé le téléphone recherché contre un téléphone de marque Itel, en plus d’une somme de 15 000 FCfa. Quelques minutes plus tard, Cheikh Demba Niang a été appréhendé à la plage du Safari, où il était allongé tranquillement.



Lors de son interrogatoire, Cheikh Demba Niang est passé aux aveux. Il a raconté qu’il avait rencontré Ndèye Codou Sarr, le 16 octobre 2024, vers 3 heures du matin et qu’ils avaient convenu d’un tarif de 10 000 FCfa pour deux « coups ». Après le premier rapport, il aurait voulu recommencer, ce à quoi la victime se serait opposée. Selon lui, une dispute aurait éclaté, et il lui aurait porté des coups avant de l’étrangler, ignorant qu’elle était décédée lorsqu’il a quitté les lieux. Il a également admis avoir volé les deux téléphones de la victime.



Portant encore les mêmes vêtements tachés de sang, Cheikh Demba Niang a même osé prétendre que la victime avait tenté de le tuer, jurant qu’il n’avait jamais eu l’intention de lui ôter la vie. Pourtant, le certificat médical contredit ses dires. Après avoir tué Ndèye Codou Sarr, il s’est même permis de prendre une douche dans la chambre, avant de quitter les lieux.