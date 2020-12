Crime passionnel à Mbour : Médoune Ciss tué par sa copine et son rival Dans la nuit du lundi au mardi, un crime passionnel a eu lieu à Mbour. A l’origine de cette bataille ayant abouti à une perte en vie humaine, une crise de jalousie. Augustine Faye et Ansou Diouf ont été arrêtés par la Police de Mbour pour les besoins de l’enquête.

Dans la nuit du 21 au mardi 22, un crime a eu lieu dans la capitale de la Petite Côte. A l’origine, une crise de jalousie opposant deux tourtereaux.



A la suite d’une bagarre ayant éclaté entre l’amant et la copine infidèle soutenue par son nouveau copain, s’en est suivi un meurtre du premier nommé. En effet, selon nos sources, le nommé Médoune Ciss entretenait une idylle avec Augustine Faye.



Après plusieurs années de bonheur et de plaisir, la relation des deux tourtereaux va connaître une fin tragique. Malgré la différence d’âges, Augustine Faye qui a soufflé ses 35 bougies sortait avec Médoune Ciss pourtant âgé de moins de 5 ans.



Toutefois, cela n’a point constitué un problème entre les deux amoureux. Mais au lieu de rester fidèle, Augustine a commencé à sortir avec une personne plus âgée répondant au nom d’Ansou Diouf (45 ans). Cette dernière relation durait depuis 8 mois. Mais le cœur ayant ses raisons que la raison ne connaît point, Médoune a commencé à avoir des soupçons sur le changement de comportement de sa dulcinée qui, à ses yeux, était devenue de plus en plus méconnaissable.



Le couple qui, autrefois, vivait en parfaite harmonie avait commencé à connaître des difficultés. Médoune commence donc à soupçonner sa copine d’avoir un amant qu’elle cache. Dans la nuit du 21 au 22 décembre, le sieur Ciss s’est rendu au domicile de la demoiselle. Malheureusement, celle-ci ne semblait plus attirée par son homme. Ce dernier, faisant le constat amer, l’a donc abreuvée d’injures et l’a traitée d’infidèle.



Sachant qu’elle allait passer un sale quart d’heure entre les mains de son premier copain qui était relégué au second plan, Augustine fait appel à Ansou Diouf, son nouvel amant. Joint par téléphone par sa dulcinée, ce dernier prend sa moto et arrive à la demeure de sa nouvelle conquête, illico presto. Malheureusement, la présence d’Ansou qui est venu pour tirer sa copine des griffes de Médoune Ciss va envenimer la situation.



Des propos aigres-doux vont être échangés entre les deux hommes qui vont en venir aux mains. Augustine Faye qui a échappé à une bastonnade a donc été soutenue par Ansou Diouf et les deux vont livrer un combat physique contre Médoune Ciss. Ainsi éclate une bagarre d’une rare violence pendant laquelle les nouveaux amoureux ont tenté de punir Médoune Ciss jusqu’à ce mort s’ensuive. Vers 4h du matin, le sieur Ciss qui était grièvement blessé par des objets pointus s’est affalé au sol, son corps gisant dans une mare de sang à la devanture de la maison d’Augustine sise au quartier Darou Salam (périphérie de Mbour).



Informés, les éléments de la Police ont rappliqué sur les lieux et ont mis aux arrêts Augustine Faye et Ansou Diouf qui seront conduits au Commissariat Central de Mbour pour les besoins de l’enquête. Pour approfondir les preuves, la Police scientifique est dépêchée à Mbour afin de prêter main forte aux limiers du Commissariat central.

Quant au corps sans vie de Médoune Ciss, il a été acheminé à la morgue de l’Hôpital Grand Mbour pour les besoins de l’autopsie.

