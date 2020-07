Crime sadique aux Etats-Unis : un homme arrêté pour avoir tué et démembré sa mère Une femme de 62 ans a été attaquée à mort chez elle, tuée et démembrée aux Etats-Unis. Son fils a été arrêté pour meurtre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 14:17 | | 0 commentaire(s)|

Rose Johnson se trouvait dans sa chambre lorsqu’elle a été attaquée à mort. Habitant à Minnesota City, elle a été retrouvée morte le 23 juillet dernier. C’est son mari, de retour du travail, qui a trouvé le corps sans vie de son épouse. Il est alors tombé nez à nez sur son fils Eric Leif Jordahl, qui lui a aussitôt avoué avoir «tué sa mère», décrit la plainte citée par le site Oxygen.



En arrivant sur place, les enquêteurs ont découvert le suspect «couvert de sang». Ils ont aussi trouvé des restes de tissus humains et un couteau de boucher dans la cuisine, signe qu’il avait commencé à la démembrer.



Le cadavre se trouvait dans la cave de la maison. Le premier rapport d’autopsie a révélé que la mère avait violemment été frappée au visage. Ses blessures étaient si graves que les dossiers dentaires ont ensuite été nécessaires pour identifier celle qui était conseillère municipale, ont déclaré les autorités. Le médecin légiste a conclu qu'elle avait subi un traumatisme brutal et contondant à la tête et au corps.



Eric Leif Jordahl, âgé de 20 ans, est poursuivi pour meurtre au second degré. Le mobile du crime reste encore à éclaircir. En attendant, le jeune homme est incarcéré à la prison du comté de Sherburne. Sa caution a été fixée à 1,5 million de dollars. Il encourt jusqu’à 40 ans de prison.

Paris Match



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos