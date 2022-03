Criminalisation de l'homosexualité: Cheikh Doudou Mbaye fait de graves révélations sur Mamadou Lamine Diallo et son épouse Cheikh Doudou Mbaye, dans cette vidéo, fait de graves révélations sur Mamadou Lamine Diallo qui défendait la loi portant criminalisation de l'homosexualité. Au même moment, son épouse coordonnait un projet qui se tenait au centre culturel des Hlm, pour la prise en charge des homosexuels en Afrique et de l'aide à distance et qui impliquait six pays. "C'est juste une question d'éthique. Quand l'Association And Samm Djiko Yi était venue pour cette cause, il fallait leur annoncer que votre épouse pilotait le projet d'aide à distance et de prise en charge des homosexuels", s'est-il plaint.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Mars 2022 à 12:19 | | 4 commentaire(s)|



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook