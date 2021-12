Criminalisation de l’homosexualité au Sénégal: Les députés de la majorité rejettent le projet de loi et... La proposition de loi pour criminaliser l’homosexualité au Sénégal a été déposée, mercredi dernier par les députés Mamadou Lamine Diallo, Aliou Souaré et Cheikh Bamba Dièye. Mais ces derniers n’auront pas le soutien de leurs collègues de la majorité.

Le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, à travers un communiqué parle de faux débat qui selon lui, veut être installé dans cette période pré-électorale par des députés qui cachent des objectifs politiques inavoués derrière cette proposition de loi.



«La législation du Sénégal qui date de 1966 donc depuis 55 ans est claire et nette à ce sujet. Il n’est point besoin d’y ajouter ou d’en retirer virgule. Notre pays le Sénégal n’a de leçons à recevoir de personne», déclare Aymérou Gningue.



Par ailleurs, ajoute-t-il, «le Président Macky Sall, garant de l’application des lois et règlements du pays a dit, redit et répété que l’homosexualité n’est pas et ne sera pas reconnue dans notre pays tant qu’il sera à la tête du Sénégal car cela est en porte à faux avec notre religion, nos valeurs et notre culture».



Par conséquent, martèle Aymérou Gningue, «que ceux qui cherchent à se signaler à l’attention du public en cette veille d’élection locale, se trouvent d’autres sujets car celui-ci n’en est pas un. La loi en vigueur et la position inébranlable du Président Macky Sall sont sans équivoque possible».



«Circulez Messieurs il n’y a rien qui ne soit déjà voté à ce sujet! Nos priorités sont dans l’éducation et la formation des jeunes, leur encadrement moral et spirituel comme nous le pratiquons avec sérénité et efficacité avec toutes nos communautés religieuses et confrériques», indique-t-on.





