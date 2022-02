Criminalisation de l'homosexualité au Sénégal: Ousmane Faye récuse le mouvement "And Samm Jikko Yi" Ousmane Faye, leader de « Manko Wattu Sénégal » récuse le mouvement « And Samm Jikko Yi » et les taxe de politiciens encagoulés et de salafistes qui pendant des décennies insultent les familles religieuses du Sénégal. Les membres et sympathisants du mouvement « And Samm Jikko Yi » ont battu le macadam ce dimanche, dans le cadre d'une manifestation, pour pousser les autorités à voter une loi pour criminaliser l'homosexualité au Sénégal. Une position qui fait rougir le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS) qui trouve inopportune une telle requête.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 21:25 | | 1 commentaire(s)|

'' Pourquoi voudraient-ils soulever une question déjà résolue par le code pénal. Non, ce qu'ils veulent, c'est autre chose. On les connaît tous, ils ont une stratégie bien murie pour dérouler un agenda caché. C'est des politiciens encagoulés qui croient qu'avec ce petit rassemblement, ils peuvent amener l'état à fléchir. C'est peine perdue, notre architecture juridictionnelle a déjà préconise des sanctions contre tout acte contre-nature'', réplique Ousmane Faye.



Le leader de MWS est très remonté contre les manifestants. ''Ils oublient que nous vivons dans un petit espace où on se connait tous, les uns les autres. Le prétexte qu'ils brandissent pour faire voter une loi pour criminaliser l'homosexualité n'est pas solide. C'est un faux argument qu'ils brandissent alors que cette pratique est déjà punie par le code pénal et le code de la famille. Donc étant donné qu'il n'y a aucunement péril en la demeure, pourquoi, ils ne s'attaqueraient pas à l'adultère, le mensonge, les combinés, les viols et autres maux dont eux, les oustaz sont souvent accusés. Qu'ils ne nous fassent pas dire des choses que nous connaissons'', se fait menaçant Ousmane Faye.



Pour qui, vu notre société comment elle est organisée, tout le monde sait que ces pratiques ne peuvent prospérer. Nous sommes donc curieux de voir que ces Oustaz s'activent pour une cause déjà réglée, surtout que le Président de la République l'a dit et répété : cette question ne se posera pas ici et s'ils continuent à vouloir semer le désordre, j'invite l'Etat vraiment à sévir contre ces gens qui apparemment font simplement dans le désordre. Selon le patron de MWS, ''ils ne le disent pas.



Mais, accuse-t-il, ce sont des salafistes qui veulent dérouler un agenda caché jusque-là. Ces types ont toujours été contre les édictions des chefs religieux. Et donc si aujourd'hui ils font appel à des chambellans issus des familles religieuses pour se donner du crédit, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas plus croyants que nos vaillants guides (Baye Niasse, Serigne Babacar, Serigne Fallou etc.) qui vivaient l'Islam avec la plus grande rigueur et sans bruit aucun''.



Ousmane Faye termine par dire que les membres de ce mouvement font apparemment la promotion de l'homosexualité, contrairement à ce qu'ils essaient de nous faire croire. Ce sont des politiciens encagoulés qui reçoivent de l'argent chez des gens à qui ils font du racket. Mais qu'ils se le tiennent pour dit: ils ne peuvent pas installer un Islam autre que ce que nos vaillants guides nous ont légué. Mais aussi, le constat est que ces gens ne s'activent qu'à la veille de chaque élection, mais le combat est perdu d'avance'', dixit-il.



