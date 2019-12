Criminalisation du viol et de la pédophilie: Le projet de loi adopté par les députés

C’est fait ! Le projet loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie est adopté par les députés. Il a été voté ce lundi à l’unanimité et par acclamation selon l’APS. La balle est désormais dans le camp du président de la République qui doit signer le décret de promulgation pour l’entrer en vigueur du texte dans le code pénal.



Jusque-là, le viol était considéré comme un simple délit, passible de cinq à dix ans de prison.

Avec la criminalisation, les auteurs encourent des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.





