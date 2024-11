Criminalité : Plus d’une tonne de yamba saisie par la Gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre le trafic et l’usage de stupéfiants, la Gendarmerie nationale ne compte pas céder le terrain de la mort aux criminels. Sur instruction du Haut commandement de la Gendarmerie, le Général Martin Faye, les pandores intensifient les opérations sur l’ensemble du territoire national. D’où la belle prise réalisée par la compagnie de Gendarmerie de Keur Massar, à travers la brigade de la Zone Franche Industrielle, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2024. Il s’agit d’une importante saisie de 1.224 kilogrammes de chanvre indien (Yamba), renseigne "Le Témoin".



A l’origine, l’exploitation d’un renseignement qui a abouti à l’interception d’un véhicule suspect, transportant huit sacs de 100 kilogrammes de chanvre indien. Le conducteur avait réussi à prendre la fuite, abandonnant derrière lui, la marchandise illicite. Sur place, les enquêteurs ont pu identifier un domicile servant de cachette des produits prohibés. En faisant par cette opération, d’une pierre deux coups, les gendarmes ont saisi quatre autres sacs de 100 kg et douze paquets de deux kilogrammes chacun de chanvre indien. A l’arrivée, deux individus dont une femme, ont été interpellés et placés en garde-à-vue. L’enquête se poursuit.

