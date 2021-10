Criminalité en Afrique: Le Sénégal classé 34e derrière la Mauritanie et la Gambie Le classement 2021 de Global Organized Crime sur la sûreté contre le crime organisé, place le Sénégal au 34e rang en Afrique, avec un score de 4,81, le plus bas de l’Uemoa. Le Sénégal est devancé par la Gambie, la Mauritanie et le Cap-Vert.

D’après "La Tribune", dans l’Union économique, c’est la Côte d’Ivoire qui est la plus touchée, avec un score de 6,15, 11è africain et 36è mondial, suivi du Niger (6,01), le Mali (16e africain avec un score de 5,89), et le Burkina Faso (21è africain avec un score de 5,49).



Le Togo occupe une place intermédiaire dans la sous-région, avec un score de 5,33, en dessous de la moyenne sous-régionale, qui est de 5,47 pour l’Afrique de l’Ouest. En Afrique de l’Ouest, dans l’espace Cedeao, c’est le Nigéria qui est le plus touché par le crime organisé, avec un score de 7,15.



Le pays le plus peuplé d’Afrique et plus grande puissance économique de la zone, est d’ailleurs le deuxième du classement sur le continent, juste derrière la RDC (7,75). En contraste, le pays le moins touché du continent est l’île de Sao Tomé & Principe, avec un score de seulement 1,78 sur 10.



D’un point de vue régional, au niveau continental, c’est l’Afrique de l’Est qui est la région qui enregistre les niveaux les plus élevés de criminalité organisée, avec un score de 5,66, suivie de l’Afrique de l’Ouest avec un score de 5,47. Viennent ensuite l’Afrique centrale (5,11), l’Afrique du Nord (4,86) et enfin, l’Afrique australe (4,67).







