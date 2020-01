Criminalité transnationale : Le Sénégal et les USA coopèrent Le ministre de l’Intérieur sénégalais, Aly Ngouille Ndiaye, et l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Son Excellence Dr Tulinabo Mushingi, ont signé, hier, un mémorandum de coopération pour établir un cadre de coopération entre les deux pays concernant l’évaluation et l’analyse des renseignements relatifs aux voyageurs pour lutter plus efficacement contre la criminalité transnationale et les autres menaces pour la sécurité des frontières, rapporte Libération.

