Crise : La Fédération des Syndicats de la Santé reçue ce matin par Abdoulaye Diouf Sarr

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a reçu ce matin, au cours d’une réunion de monitoring, la Fédération des Syndicats de la Santé.



La séance a permis de parcourir leur préavis et de donner un calendrier de mise en œuvre sur les points d’accord qui portent notamment, sur le reclassement des infirmiers, des sages-femmes et des techniciens supérieurs, sur la régularisation des agents de santé communautaires, entre autres points.