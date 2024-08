Crise Malienne : L’ambassadeur de l’Ukraine à Dakar rappelé à l’ordre par le Ministère des Affaires Étrangères Le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a exprimé sa surprise face à la publication sur la page Facebook de l’Ambassade d’Ukraine à Dakar d’une vidéo de propagande de l’armée ukrainienne, accompagnée d’un commentaire de l’Ambassadeur d’Ukraine soutenant sans équivoque une attaque terroriste perpétrée entre les 25 et 27 juillet 2024 dans le Nord du Mali.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Août 2024 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Cette attaque, menée par des rebelles Touaregs et des membres du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) contre les Forces Armées Maliennes (FAMA), a entraîné des pertes humaines considérables.



« Le Sénégal, fidèle à sa position de neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien et attaché à la résolution pacifique des différends, ne peut tolérer la propagation de propagande médiatique relative à ce conflit sur son territoire. Notre pays, fermement opposé à toute forme de terrorisme, refuse catégoriquement tout discours ou geste visant à faire l’apologie du terrorisme, en particulier lorsque celui-ci cible un pays frère comme le Mali. » Déclare le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères



C’est pourquoi le Sénégal réitère sa condamnation avec la plus grande fermeté de l’attaque commise par ces groupes terroristes en terre malienne, et renouvelle sa solidarité au Gouvernement et au peuple malien, adressant ses condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



Concernant l’Ambassadeur de l’Ukraine à Dakar qui a été convoqué ce jour au Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de sa mission.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook