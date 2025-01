Crise à Emedia : Un dialogue attendu en perspective, mais des tensions persistent entre direction et syndicat Le groupe Emedia Invest, l’un des acteurs majeurs du paysage médiatique sénégalais, traverse une période de turbulences, marquée par des tensions internes et des difficultés financières. À l’occasion du Nouvel An, la Direction générale a publié un communiqué ce dimanche 12 janvier 2025, appelant à l’unité et à la concertation pour surmonter la crise. Cependant, cette initiative a suscité une réaction critique de la part de la Section Synpics-Emedia, le syndicat des travailleurs, qui dénonce un manque d’engagement concret.

Dans son communiqué, la direction a salué la résilience du personnel face aux défis rencontrés en 2024, une année qualifiée d’« éprouvante » en raison d’une conjoncture économique défavorable. Elle a souligné que des « avoirs retenus sur ordre » ont privé l’entreprise de ressources financières essentielles, tout en affirmant qu’elle multiplie les efforts pour trouver des solutions durables.



La direction appelle l’ensemble des collaborateurs – journalistes, techniciens et administratifs – à participer activement à des concertations pour relancer les activités et explorer des pistes de résolution des affaires en suspens.



Tout en reconnaissant la gravité de la situation, la direction se veut optimiste, évoquant une « crise de croissance » propre aux entreprises en pleine évolution. Elle invite également les actionnaires à prendre des décisions stratégiques pour garantir la pérennité de l’entreprise, soulignant qu’Emedia conserve son potentiel pour jouer un rôle clé dans le paysage médiatique sénégalais et africain.





Cependant, cette démarche est vivement critiquée par le syndicat des travailleurs. Dans une déclaration également publiée ce dimanche, la Section Synpics-Emedia affirme avoir appris l’appel à la concertation via les médias, dénonçant un manque de consultation préalable, malgré sa participation active aux réunions antérieures.



Le syndicat déplore l’inaction du Top management face à une crise qu’il estime alimentée par un « silence coupable et irresponsable ». Il rappelle avec amertume, que de nombreux employés, dont des chefs de famille, attendent leurs salaires impayés depuis plus de six mois. Selon le Synpics, le seul véritable moyen de désamorcer la crise, est de procéder au paiement immédiat des arriérés, condition jugée indispensable pour envisager un retour à la normale.



Alors que la crise s’enlise, le syndicat qualifie l’appel à la concertation de « leurre » et non de « lueur d’espoir », tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre son combat « noble, légal et légitime ».



Dans ce climat tendu, l’avenir du groupe Emedia semble suspendu à des décisions cruciales de la direction et des actionnaires, tandis que les travailleurs réclament des actions concrètes, pour garantir leur dignité et la stabilité de l’entreprise.



