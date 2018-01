Crise à Guediawaye FC: Les supporteurs veulent forcer une Assemblée générale Après que la Chambre de résolution des litiges de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a débouté Diamil Faye, les supporters de Guédiawaye FC veulent contraindre les dirigeants de Guédiawaye Associations, à tenir l’Assemblée générale et récupérer le club.

Le conflit qui oppose Guédiawaye Association dirigé par Abdoulaye Sall et Guédiawaye FC de Diamil Faye est loin de connaître son épilogue. Moins d’une semaine après le verdict par la Chambre de résolution des litiges de la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui a débouté Diamil Faye et sa société Jappo SA, les supporteurs de Guédiawaye FC sont entrés dans la danse. Au lendemain de leur marche interdite, ils ont tenu un point de presse ce lundi après-midi à Wakhinane Nimzatt ‘’pour informer de la situation et montrer tout (leur) engagement et détermination à soutenir Diamil Faye dans ce combat-là’’. ‘’Si nous voulons gagner ce combat, nous devons compter sur nous-mêmes, notre mobilisation, pour aller expliquer à tout le monde que le club a une dimension sociale’’, a soutenu Malal Talla alias ‘’Fou Malade’’.



Au cours de cette rencontre, les supporteurs ont dévoilé leur stratégie pour permettre à Diamil Faye de reprendre le club. ‘’Je pense que nous avons été jusqu’à maintenant trop passifs, à dire vrai. Parce que nous avons attendu jusqu’en 2018, pour les forcer à aller en Assemblée générale alors que le mandat de Guédiawaye Associations est fini depuis 2016. Nous avons utilisé toutes les voies. Nous avons rencontré le maire de la ville (Aliou Sall, ndlr), les maires de Communes d’arrondissement, le Préfet. Mais aucune de ces personnalités n’a fait quelque chose.



C’est comme s’ils veulent nous pousser à utiliser la force mais nous sommes des personnes responsables. On va faire les choses de manière légale. Et cette fois-ci, on va voir les présidents d’ASC (Associations sportives et culturelles, ndlr) parce qu’en fait, Guédiawaye Association, c’est l’association des ASC. On va chercher un quorum auprès de ces présidents d’ASC et forcer cette Assemblée Générale’’, a dit Djibril Sy, président de l’ASC Littoral (ex Sentenac).



‘’Le club a été vendu’’



‘’La situation est grave. J’interpelle le président de la République (Macky Sall) à intervenir, a lancé le rappeur Malal Talla. La tension est vive à Guédiawaye’’. Les supporteurs ont exposé ce qui apparaît à leurs yeux, comme une tentative de liquider leur club. ‘’Dans la nouvelle société, Guédiawaye Association n’a même pas 1%. Ce qui prouve qu’ils ont vendu le club, a soutenu M. Diallo, document en main. ‘’La circulaire de réaffiliation devrait se faire au plus tard le 31 octobre 2017 alors que la société a été créée le 24 novembre dernier. Les décisions de Guédiawaye Association sont caduques parce son mandat a expiré. Guédiawaye Foot Pro A est caduque, également. On a saisi le maire pour qu’il discute avec les deux présidents mais rien. Le sort du club se discute au Palais. Ils veulent le récupérer pour accroître leur popularité’’, a-t-il ajouté.











