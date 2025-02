Crise à l'Est de la RDC : Le président Bassirou Diomaye Faye a eu des échanges avec Paul Kagamé et Félix Tshisekedi Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu par téléphone avec ses homologues rwandais, Paul Kagamé, et congolais, Félix Tshisekedi, au sujet de la situation préoccupante à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon son message posté sur X, à travers ces échanges, le chef de l'État sénégalais a exprimé son souhait de mieux comprendre l'évolution des événements et d'explorer, avec les deux dirigeants, les voies d'un dialogue sincère en faveur d'une paix durable dans la région.



Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l'engagement du Sénégal pour la stabilité et la sécurité en Afrique et dans le monde, soulignant l'importance de la diplomatie et du dialogue dans la résolution des crises sur le continent.



La situation dans l'Est de la RDC demeure un sujet de tension majeure, marquée par des tensions persistantes et des affrontements entre forces congolaises et groupes armés, avec en toile de fond des relations tendues entre Kinshasa et Kigali.



Et cette initiative du président sénégalais s'inscrit ainsi dans une volonté de contribuer aux efforts de pacification de la région.



