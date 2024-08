Crise à l'ONAS : La pétition de la coalition "Na Lér" dépasse les attentes avec 73 780 signatures en trois jours Le comité d'initiative de la coalition "Na Lér" a exprimé sa profonde gratitude envers les Sénégalais pour leur soutien massif à la pétition lancée le 21 août 2024. Initialement, la campagne visait à récolter 50 000 signatures. Cependant, en seulement trois jours, ce sont 73 780 signatures qui ont été enregistrées, démontrant l’engagement inébranlable du peuple sénégalais à défendre la transparence et la bonne gouvernance.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Août 2024 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

Selon leur communiqué, cette mobilisation record est un témoignage éclatant de la maturité et de la détermination des citoyens à protéger les ressources limitées du pays. La coalition "Na Lér", renforcée par ce succès, continue d'exiger la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les accusations de mauvaise gestion à l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS).



Elle demande également la démission du ministre de l'hydraulique et de l’Assainissement impliqué, M. Cheikh Tidiane Dieye, afin de ne pas entraver le travail de l'Assemblée nationale. Malgré la clôture de la première pétition, de nombreux citoyens ont exprimé leur souhait de voir une deuxième liste ouverte, ne voulant pas manquer ce combat historique.



La coalition appelle donc à maintenir la vigilance et à poursuivre la mobilisation comme garantie afin que la transparence et la bonne gouvernance prévalent au Sénégal.



Birame Khary Ndaw



