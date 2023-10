Crise à l'hôpital Idrissa Pouye, ex-CTO : Les patients laissés à eux-mêmes en raison de la panne du climatiseur

Le Centre Hospitalier Idrissa Pouye, anciennement le Centre de Traumatologie Orthopédique (CTO), est actuellement le théâtre d'une crise majeure. Depuis 8 heures ce vendredi 13 octobre, le service plâtre de l'hôpital est paralysé en raison d'une panne du climatiseur. Cette situation a laissé de nombreux patients, y compris des enfants et des personnes âgées, souffrir dans les couloirs de l'établissement, selon un témoin sur place. Les agents de santé ont pris des mesures drastiques, exigeant que le climatiseur soit réparé immédiatement, faute de quoi ils menacent de cesser leurs activités.





La panne du climatiseur a eu un impact dévastateur sur les patients de l'hôpital Idrissa Pouye (ex-CTO) de Grand Yoff. Les températures à l'intérieur de l'établissement ont rapidement grimpé, créant un environnement inconfortable et potentiellement dangereux pour les patients déjà vulnérables. Certains patients ont signalé des symptômes de surchauffe, de déshydratation et d'inconfort général.





Les proches des patients sont également plongés dans un profond désarroi. Avec leurs êtres chers en détresse à l'intérieur de l'hôpital, ils craignent pour leur bien-être et leur santé.





"Le service de plâtre est actuellement paralysé depuis 8 heures en raison d'une panne du climatiseur. Les patients sont laissés à leur sort, y compris des enfants, y compris mon fils, et des personnes âgées qui souffrent dans les couloirs de l'hôpital. Les gens endurent ici", a dénoncé un témoin sur place.





La situation est d'autant plus préoccupante que certains patients nécessitent des soins d'urgence et que tout retard dans leur traitement peut avoir des conséquences graves.





Les agents de santé de l'établissement sanitaire ont exprimé leur frustration face à la négligence de la direction en matière d'entretien des infrastructures. Ils ont averti que si le climatiseur n'est pas réparé dans les plus brefs délais, ils cesseront de travailler, laissant l'établissement dans un état de paralysie totale.



Birame Khary Ndaw