Crise à la CBAO : Un huissier de justice constate le refus de réintégration des délégués du personnel

Le feu couve à la CBAO. "Les Échos" révèle que la section du Syndicat unique des travailleurs de banque et établissement financier du Sénégal (Sutbefs); a commis un huissier de justice pour faire constater le refus de la direction générale de la banque, de réintégrer les trois délégués du personnel (Alioune Seck, El Hadji Mansour Diallo et Papa Doudou Tounkara) dans leurs droits, surtout après l’annulation de leur licenciement par le ministre du Travail, Yankoba Diémé, lit-on dans "Seneweb".



L’huissier de justice, « Me Yakhouba Camara a dressé un procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit », avance le journal.