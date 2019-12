Crise alimentaire : 6 départements du Sénégal menacés « Six départements du Sénégal sont sous pression ». C’est ce qu’a déclaré ce vendredi, Jean Pierre Senghor, secrétaire exécutif du conseil national de la sécurité alimentaire lors d’une conférence de presse.

Il s’agit des départements de Salémata, Ranérou, Matam, Podor, Kanel, entre autres, a-t-il listé. Selon lui, « au moins 20% de ces populations sont obligées de trouver des stratégies pour se nourrir », ajoutant que « les 36 autres départements sont dans une situation minimale ».

Jean Pierre Senghor souligne que « même à Dakar des gens éprouvent des difficultés pour se nourrir et 340 000 personnes risquent de se retrouver dans des difficultés d’ici juin à juillet si rien n’est fait ». Une situation qui impose, selon lui, à « déployer une riposte » de la part des autorités.

A ce titre, il a souligné que 5,5 milliards FCFA reçu de l’African Risk Capacity (ARC), auquel le Sénégal a souscrit, seront utilisés dans l’immédiat pour contrecarrer la crise.



