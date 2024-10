Crise au Liban, plus de 700 Sénégalais sous la menace des bombardements : L’ADHA et les familles dénoncent l’inaction du gouvernement sénégalais L’ONG Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), en collaboration avec le collectif des familles des Sénégalais bloqués au Liban, a lancé un appel urgent lors d’une conférence de presse tenue ce jour à Dakar. Leur objectif est de mobiliser l’opinion publique face à la situation alarmante de plusieurs centaines de Sénégalais toujours piégés au Liban, où les bombardements israéliens s'intensifient

Selon l’ADHA, malgré des appels répétés à l’aide, les promesses de rapatriement formulées par le gouvernement sénégalais n'ont toujours pas été tenues. Le collectif affirme que plus de 700 ressortissants se trouvent dans une situation critique, privés de sécurité et confrontés à des conditions de vie déplorables.



Un incident tragique a profondément marqué cette crise : le décès d’Anna Diedhiou le 7 octobre dernier, une compatriote dont la vie aurait pu être épargnée si les promesses de rapatriement avaient été respectées à temps. « Malgré la déclaration du ministre porte-parole annonçant un rapatriement imminent, les délais fixés n’ont pas été honorés », déplore l'ONG.



Les familles des ressortissants expriment une détresse profonde et demandent une intervention immédiate des autorités, même si des coté des autorités une promesse d’un rapatriement éminent est annoncé.



« L’inaction met en danger la vie de nos compatriotes, et il est impératif que le rapatriement soit désormais une priorité nationale », a insisté un porte-parole de l’ONG ADHA.



L'organisation appelle le gouvernement à tenir ses engagements et à évacuer ces citoyens dans les plus brefs délais, afin de leur offrir la protection à laquelle ils ont droit en tant que Sénégalais.



