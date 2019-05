Crise au PS : un front mis en place contre Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2019 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

La reconduction de Serigne Mbaye Thiam et de Aminata Mbengue Ndiaye dans le gouvernement, risque de faire exploser le parti socialiste. Selon Abdoulaye Gallo Diao, ces deux ministres sont les ‘’comploteurs’’ de leur parti. Diao et Cie ont mis en place "le Front pour la vérité et la justice au PS", pour apporter des solutions appropriées de sortie de crise.



« Le Front pour la vérité et la justice au PS, se fait l’obligation de recadrer les conspirateurs et les comploteurs de notre Parti que sont Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam, en vue d’édifier l’opinion publique nationale et internationale sur la conspiration de ces démons du PS.



A ces deux voleurs de postes de ministres du PS, nous déclarons, persistons et signons que le SEN qu’ils ont convoqué samedi 11 Mai 2019 à la Maison du Parti Socialiste pour légitimer leur hold-up, est totalement illégal et illégitime pour ces raisons suivantes : le Secrétariat Exécutif National du PS, élargi aux élus nationaux n’est pas statutaire ni réglementaire car n’étant pas prévu par les Statuts et le Règlement intérieur du Parti Socialiste », rapporte leur communiqué.













L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos