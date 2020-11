Crise au Port: Les grévistes rassurés par les secteurs de la pêche, transport et commerce Monsieur Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l’Economie maritime de concert avec les ministères du Transport et celui du Commerce reçoit les transitaires, commerçants et transporteurs.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 05:15 | | 0 commentaire(s)|

Ces derniers qui sont en arrêt de travail depuis ce lundi matin pour 72h, réclament une meilleure prise en charge de leurs conditions de travail dans le domaine portuaire.



Cette rencontre a vu la participation des organisations et structures suivantes: - Direction des Douanes - PAD - COSEC - ANAM - UNACOIS - UNACOIS JAPPO - COCOGES - SACS - CDCDS - ASSTAP - CEATLCS - DP WORLD DAKAR - USETTA - ACIS



Ces organisations décident de la levée du mot d’ordre de grève.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos