Crise au sein de Pastef Belgique : une conférence de presse annoncée pour le samedi 25 janvier à Bruxelles La coordination élue de Pastef Belgique, en partenariat avec les sections de Pastef Bruxelles II, Pastef Anvers et la cellule de Pastef Liège, a annoncé la tenue d’une conférence de presse ce samedi 25 janvier 2025, à partir de 15h, au Mundo Matongé, sis au 26 rue d’Édimbourg, dans la commune d’Ixelles.

Cet événement vise à aborder la grave crise interne qui secoue Pastef Belgique depuis mai 2023. Selon les responsables de la coordination, cette situation serait liée à des pratiques jugées contraires aux valeurs fondamentales de Pastef-Les-Patriotes, notamment celles prônées par le slogan "Jub Jubal Jubanti" (Justice, Vérité et Dignité).



Dans un communiqué, la coordination élue a souligné son intention de mettre en lumière les "injustices" et "manipulations" qui, selon elle, affectent le fonctionnement du parti à l’échelle belge. Elle déplore également l’absence de prise en charge adéquate de cette crise par les instances nationales du mouvement.



La conférence de presse sera ouverte à la presse et à tous les Sénégalais intéressés par la situation de Pastef Belgique. Les organisateurs encouragent vivement la participation pour favoriser la transparence et engager une réflexion collective autour des défis auxquels fait face cette section du parti.



Pour rappel, Pastef-Les-Patriotes, fondé par l’ancien opposant politique sénégalais Ousmane Sonko, se distingue par son engagement en faveur de la souveraineté nationale et de la justice sociale. Cette crise interne en Belgique intervient dans un contexte où le parti continue de mobiliser sa diaspora, tout en faisant face à des défis organisationnels et politiques.



La présence de la presse et des membres de la communauté sénégalaise est attendue pour cet événement crucial dans l’avenir de Pastef Belgique.



