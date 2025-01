Crise dans le secteur des médias au Sénégal : Son point de presse avorté, le CDEPS donne un autre rendez-vous demain, mercredi Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) avait annoncé en fin de semaine dernière un important rendez-vous pour s’épancher sur la Crise dans le secteur des médias au Sénégal. Mais sujet à réactions multiples, son point de presse avait finalement avorté…

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) convoque à nouveau un point de presse à 11h00 ce mercredi 22 janvier 2025 à la Maison de la Presse Babacar Touré.



Le point de presse va porter sur la crise du secteur des médias depuis l’avènement de la 3ème alternance politique survenue au Sénégal en mars 2024, il y a plus de 10 mois.



Selon la note d’information reçue, cette communication du CDEPS sera faite en français et en wolof. Et ce point de presse est ouvert aux médias nationaux et aux correspondants de la presse étrangère représentée au Sénégal



