Crise de la collecte des déchets au Sénégal : La Direction générale de la SONAGED apporte sa part de vérité

Dans son communiqué, la Direction générale de la SONAGED a rappelé d’emblée que la politique d'hygiène publique, est une priorité dans l'agenda des nouvelles autorités. Dans cette optique, le Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires a rencontré les représentants de l'UCNS, dès les premiers jours suivant sa prise de fonction.



« Le nouveau Directeur général de la SONAGED, à peine installé, a également reçu les représentants de l'UCNS, pour poursuivre la dynamique initiée par le Ministère. En moins de deux mois d'exercice (entre le 24 avril et le 13 juin 2024), le gouvernement a versé aux concessionnaires, un montant de six milliards quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille cent soixante-dix-neuf francs Cfa (6 097 959 179 FCFA). Ce paiement a permis d'éponger toute la dette de l'année 2023 et une partie de celle du premier trimestre de 2024», souligne le document.



Et en plus, selon la Direction, le Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires a également mis en place des réunions hebdomadaires avec l'UCNS.



« Ces réunions visent à instaurer un mécanisme de concertation régulière, pour aborder les défis communs de la gestion des déchets et trouver des solutions aux problèmes, tout en évitant les divergences. Ce mécanisme de concertation se poursuivra avec une meilleure structuration, tandis que le règlement définitif de la dette, fait l'objet d'une procédure avancée, sérieusement prise en compte par le gouvernement », a ajouté la Direction générale de la SONAGED, comme pour tempérer les ardeurs…