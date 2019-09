Crise en Afrique du Sud: Le Président, Macky Sall réagit

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall, a sur son compte Twitter, invité les peuples africains à l'apaisement, suite aux vagues de violences xénophobes apparues en Afrique du Sud faisant déjà plusieurs morts.





« Les incidents en cours en Afrique du Sud nous interpellent tous. Pour l'unité du continent et par respect à la sagesse africaine, j'invite à l'apaisement entre pays et peuples africains », a lit-on.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos