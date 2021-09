Crise en Guinée: Air Sénégal annule ses vols et Fly Emirates débarque ses passagers à Dakar La compagnie Air Senegal a annulé ses vols HC 209 (Dakar/Conakry) et HC 210 (Conakry), à cause la situation tendue notée en Guinée Conakry, où un coup d’État est mené contre Alpha Condé par les éléments du Groupement des forces spéciales (Gps).

«Les vols HC 209 (Dakar – Conakry) et HC 210 (Conakry) du dimanche 5 septembre 2021 sont annulés, en raison de la situation qui prévaut actuellement dans la capitale guinéenne. Air Sénégal rappelle que la sécurité et la sûreté des vols et des passagers demeurent une préoccupation quotidienne de son personnel», informe-t-on.



Ainsi, la compagnie Dubaïote Fly Emirates, annonce qu’elle va débarquer ses passagers du vol UAE795 devant relier Dubaï à Conakry à Dakar. Cela, en raison du climat d’insécurité qui prévaut en Guinée, avec le coup d’Etat, suivi de l’arrestation d’Alpha Condé. « Depuis ce matin le quartier Kaloum est assiégé par les forces spéciales. Aucun vol pour la Guinée Conakry n’est prévu» informe la compagnie.



A rappeler que c’est le colonel Mamady Doubouya, putschiste en chef, qui est à la tête d’une unité d’élite de l’armée et des éléments du Groupement des forces spéciales (GPS) qui a renversé le président Alpha Condé.

















