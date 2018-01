Crise : les frondeurs fixent le 8e congrès au 17 février, Mamadou Ndoye debout contre la Ld

La crise au sein de la Ligue démocratique (Ld) prend une nouvelle tournure. L’ancien secrétaire général, Mamadou Ndoye, a décidé de joindre le camp des frondeurs. Présent lors de la conférence nationale de la Ld-Debout samedi dernier, le successeur de Abdoulaye Bathily à la tête de la Ld, se dit séduit par les valeurs incarnées par ce courant hostile au compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar.



« Nous ne sommes ni les dirigeants de la Ld-debout, encore moins ses initiateurs. Nous sommes des militants de la Ld-debout. Nous adhérons à sa cause de l’histoire de la Ld/Mpt comme le progrès, la justice sociale, l’éducation pour tous, du logement pour tous, la cause du mieux-être des Sénégalais… c’est pour cela que nous avons créé la Ligue démocratique. Les camarades ont pris le flambeau, donc nous sommes avec eux », a déclaré M. Ndoye, qui était silencieux depuis son départ de la tête du secrétariat général de la Ld.



Congrès fixé au 17 février



Sans citer les noms, l’ancien patron de la Ld a conseillé à Cheikh Guèye, Pape Sarr, Souleymane Guèye Cissé et consorts, de « tourner la page »du camp de Nicolas Ndiaye, secrétaire général par intérim de la Ld. « Il faut tourner la page des querelles intestines et se prononcer sur les problèmes du pays, s’en occuper au lieu de s’occuper de gens qui ont choisi une autre voie. Ce n’est plus la peine de parler d’eux », a-t-il dit.



A l’issue de cette rencontre, la Ld-Debout a décidé de fixer le « congrès » de la Ld au 17 février. Lors de cette rencontre qui a enregistré la présence de « 28 des 45 » fédérations départementales de la Ld, les frondeurs ont rappelé que « depuis le 5 juillet, tous les mandats détenus dans le parti, sont arrivés à expiration ».











Le Quotidien