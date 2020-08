Crise malienne - Moustapha Diakhaté félicite et encourage...Macky Sall Moustapha Diakhaté a félicité et encouragé le Président de la République du Sénégal qui a fait montre de fermeté face au coup d’Etat survenu au Mali.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Août 2020 à 08:13 | | 0 commentaire(s)|

“Je l’encourage à ne ménager aucun effort pour le retour aux affaires du Président Ibrahima Boubacar Keïta et pour mettre, ces militaires hors-la-loi, hors état de nuire à la démocratie et l’ordre constitutionnel du Mali", a déclaré l'ancien ministre conseiller.

Le banni de l'APR estime qu'il est "urgent que la Cedeao se dote d’une norme constitutionnelle communautaire portant révocation à vie des grades de tout militaire ayant pris part à un coup d’État.



