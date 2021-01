Crise migratoire, accords de pêche, com’ présidentielle, départ de Mimi Touré…Entretien avec Ibrahima Pouye de l’APR Ibrahima Pouye militant de l’APR et son porte-parole à Grand-Yoff, membre de la Cellule de Communication de Benno Book Yakkar et du Collectif des authentiques militants de l’APR est l’invité de leral Tv. Au cœur de cet entretien, la crise migratoire, les accords de pêche, la com’ présidentielle, le départ de Mimi Touré…Entretien sans détour avec Ibrahima Pouye…

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Janvier 2021 à 17:09 | | 0 commentaire(s)|

Membre d’un collectif qui ne cache pas ses frustrations au sein du parti présidentiel, la communication au sein de la cellule présidentielle est au cœur de l’entretien.



Que reprochent-ils aux membres de cette cellule de com’ ?



Pointé du doigt dans la crise migratoire, l’emploi des jeunes a toujours été brandi contre le régime du président Macky ?



Quelle lecture en tire—t-il ?



Et que dit-il les accords de pêche que les uns dénoncent là où d’autres applaudissent ?



Voilà quelques points saillants de cet entretien où Mimi Touré va essuyer des tirs à l’arme lourde d’un de ses ex camarades…





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos