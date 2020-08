Crise migratoire: depuis des mois dans des camps d’immigrés russes, des Sénégalais en détresse crient « Au secours ! » Dans une vidéo parvenue à leral.net, Ibrahima S., un Sénégalais enfermé dans un camp d’immigration à Moscou depuis janvier dernier, lance un cri d’alarme : des Sénégalais et africains sont en détresse depuis des mois dans des camps destinés aux immigrants.

Avec un autre compatriote, lui aussi dans les mêmes conditions, ils demandent un secours de l’Etat ou de la Diaspora pour sortir de ce galère sans nom. Et dans ce calvaire, iI y a même perdu une partie de son doigt.



D’après son cri de détresse, enfermé presque 24 heures sur 24, ils n’ont qu’une heure de temps pour humer l’air et retourner dans leur cachot Et même leur alimentation a-t-il soutenu, est de qualité douteuse…



Aux acteurs des organisations de la société civile, comme Alioune Tine, Seydi Gassama, ils souhaitent obtenir un soutien, une sensibilisation pour sortir du guêpier.



Ils ne disposent ni d’argent ni d’avocat, et loin d’être un seul cas, d’autres étrangers Nigérians, Congolais et autres sont détenus depuis des mois dans un gouffre.



