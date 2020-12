Crise sanitaire: La capacité de résilience du secteur touristique magnifiée

Le Ministre Alioune Sarr a déclaré ce mardi 01er décembre à l'Assemblée nationale que son département a conçu un plan stratégique intégré du tourisme et du transport aérien qui s’appuie sur cinq axes et 25 chantiers prioritaires.



« Parmi les 5 axes sur lesquels repose cette stratégie, il faut noter la valorisation de tout le patrimoine national, sur le deuxième axe, l’expérience sénégalaise, le ‘’téranga’’ sénégalais. Le troisième axe, c’est le marketing et la vente. Le quatrième axe, les infrastructures aussi bien touristiques, mais aussi de la société sénégalaise. Et le 5e axe porte sur la gouvernance. Cette stratégie devrait permettre l’amélioration de la collectivité intérieure, internationale de notre pays, la modernisation et la diversification de l’offre touristique, la qualité des prestations de service aux standards internationaux », a déclaré Alioune Sarr.



Poursuivant ses propos, le ministre d’ajouter : « Le secteur du Tourisme et des Transports aériens représente une part important dans l’économie du Sénégal. En effet malgré la crise sanitaire de la Covid-19, et ses conséquences économiques, le secteur a fait preuve d’une capacité de résilience grâces aux efforts du Gouvernement et du président de la République Macky Sall ».

